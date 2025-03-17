Операция вильнюсских криминалистов: женщины распространяли опасные наркотики

Во время расследования 12 марта полиция провела задержание. В районе Пилайте была задержана женщина, которая купила у цыганки большое количество (около 25 г) карфентанила, который планировала распространить через других распространителей в Вильнюсе.

В тот же день была задержана и цыганка из деревни Паконис (Вильнюсский район). В ее доме был проведен обыск. Во время обыска нашли и изъяли очень большое количество наркотиков (около 600 г) – карфентанила, деньги, как подозревают, вырученные за счет преступной деятельности, и другие важные для следствия улики.

Обнаруженные во время операции наркотики на „черном рынке“ стоят около 100 000 евро (это около 9300 доз).