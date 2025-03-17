Операция вильнюсских криминалистов: женщины распространяли опасные наркотики

Во время расследования 12 марта полиция провела задержание. В районе Пилайте была задержана женщина, которая купила у цыганки большое количество (около 25 г) карфентанила, который планировала распространить через других распространителей в Вильнюсе.
В тот же день была задержана и цыганка из деревни Паконис (Вильнюсский район). В ее доме был проведен обыск. Во время обыска нашли и изъяли очень большое количество наркотиков (около 600 г) – карфентанила, деньги, как подозревают, вырученные за счет преступной деятельности, и другие важные для следствия улики.
Обнаруженные во время операции наркотики на „черном рынке“ стоят около 100 000 евро (это около 9300 доз).
Задержанным предъявлены обвинения, им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Полиция информирует, что карфентанил – одно из самых опасных наркотических веществ, смерть может наступить, даже если вдохнуть этот наркотик. Кроме того, карфентанил в Литве вытеснил другой наркотик – героин. Карфентанил вызывает сильную зависимость и очень опасен для здоровья.