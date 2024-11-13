Они никогда не платили – в Вильнюсе задержаны члены банды, воровавшие алкоголь

12 ноября в Вильнюсе, на ул. Пелесос, на магазин Express Market нападение было совершено дважды. Полиция следила за подозреваемыми и задержала их в полдень, еще двоих подозреваемых с поличным взяли на месте преступления вечером того же дня.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!

В двух случаях сценарий был похожим: мужчины заходили в магазин, брали несколько бутылок водки и уходили с ней. Воры не прятали лица.

„Продавцы смеялись, сказали – воры были вежливыми“, – сказал глава 2-го комиссариата Вильнюсской полиции Эрикас Еловик. – Приходили, здоровались, благодарили и уходили".