Они никогда не платили – в Вильнюсе задержаны члены банды, воровавшие алкоголь

12 ноября в Вильнюсе, на ул. Пелесос, на магазин Express Market нападение было совершено дважды. Полиция следила за подозреваемыми и задержала их в полдень, еще двоих подозреваемых с поличным взяли на месте преступления вечером того же дня.
В двух случаях сценарий был похожим: мужчины заходили в магазин, брали несколько бутылок водки и уходили с ней. Воры не прятали лица.
„Продавцы смеялись, сказали – воры были вежливыми“, – сказал глава 2-го комиссариата Вильнюсской полиции Эрикас Еловик. – Приходили, здоровались, благодарили и уходили".
Воры алкоголь сами не пили. „Один, на вопрос, куда он дел алкоголь, сказал, что продал незнакомому таксисту“ – сказал Еловик. – За полученные деньги купил два лотерейных билета и энергетический напиток. Такой абсурд“.
Такие кражи совершались практически каждый день.
„Стало больше краж из небольших магазинов, в которые легко войти, а алкоголь стоит около входа“, – сказал Еловик.
„Было немало небольших группировок, они выбирали то один, то другой магазин. Брали сколько-то бутылок алкоголя и быстро уходили, не заплатив. Вчера мы задержали 4 подозреваемых, сегодня утром задержали еще 3 с поличным, сейчас им назначают меры пресечения“, - сказал Еловик.
До 13 ноября было установлено 30 таких краж. Всего полиция задержала 9 подозреваемых. Их обвиняют в кражах, каждому грозит до 4 лет лишения свободы.