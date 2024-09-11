2024.09.11 16:16

Около студенческого общежития в Каунасе – массовая драка с участием иностранцев

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt

Delfi получил видео, на котором зафиксирована массовая драка с участием иностранцев. Драка произошла 10 сентября около общежитий Каунасского технологического университета.

На видео, которое прислал Delfi аноним, запечатлена драка, примерно 10 человек били одного руками и ногами, а когда он упал - пинали по голове.

По неофициальным данным, дрались граждане Индии.

На вопрос, известно ли полиции об этой драке, представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене сказала, что 10 сентября, в 17.40 ч., сообщалось о насилии над мужчиной 2003 г.р.

„Было начато расследование по факту нарушения общественного порядка“, - указала Вайткявичене.

Полиция выясняет участников драки, планирует их допросить, обвинения пока никому не предъявлены.

Представитель Каунасского технологического университета Мантас Лапинскас сказал Delfi, что если выяснится, что в драке принимали участие студенты, будут приняты соответствующие меры.

„Вчера вечером у общежитий КТУ произошел конфликт, обстоятельства которого выясняет полиция.

По нашим данным, на место происшествия вызывали полицию. Сейчас полиция и университет собирают информацию и выясняют обстоятельства происшествия.

Университет нетерпимо относится к таким проявлениям насилия, если выяснится, что в инциденте участвовали студенты КТУ, будут предприняты соответствующие меры“, - сказал Лапинскас.

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