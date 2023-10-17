Огромные заторы в Клайпедском районе: столкнулись два грузовика

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в 7.28 ч. поступила информация о ДТП в Клайпедском районе на дороге A13. Столкнулись два грузовика. Один из них съехал с дороги, а другой снес разделительное препятствие и перегородил дорогу в Палангу.