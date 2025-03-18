Очередные жертвы мошенников: в Литве украли более 250 000 евро

Самый большой убыток понес житель Вильнюса – он потерял 108 тыс. евро.
По данным Департамента полиции, в понедельник в Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа обратился 63-летний мужчина.
Он заявил, что с 25 января по 7 марта в Вильнюсе неизвестные мошенническим путем похитили 108 тысяч евро, инвестируя онлайн в криптовалюты.
Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере.
Также в понедельник в 5-й комиссариат полиции города Вильнюса обратился 49-летний мужчина.
Он заявил, что в неустановленное время ему в Тракайском районе позвонил неизвестный человек. Предлагая инвестировать, он обманным путем выманил 55 907 евро.
Полиция начала досудебное расследование данного инцидента.
В тот же день в Комиссариат полиции Каунасского уезда обратилась 83-летняя женщина. Она заявила, что 10-14 марта в Каунасе ей на мобильный телефон звонили неизвестные лица.
Они представились сотрудниками полиции и банка и обманным путем выманили у нее 49 тыс. евро.
В понедельник в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратилась 31-летняя женщина. Она заявила, что в период с 10 февраля по 12 марта в Вильнюсе неизвестные лица убедили ее инвестировать в криптовалюту на онлайн-платформе и обманным путем выманили у нее 27 395 евро.
В тот же день в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда обратился 57-летний мужчина. Он заявил, что в период с июня по октябрь прошлого года в Клайпеде неизвестные лица обманным путем выманили у него 11 400 евро при инвестировании в криптовалюты в интернете.
Начаты досудебные расследования по факту мошенничества.
Руководство полиции признало, что расследовать мошенничество становится всё сложнее. В настоящее время сотрудники расследуют лишь около четверти подобных преступлений.
„Есть объективные причины – лица, совершающие мошенничество, становятся для нас недоступными. Нам и другим учреждениям предстоит проделать огромный объем работы, чтобы взять это явление под контроль. Каждый день можно найти сообщения о том, что полиция не запрашивает коды входа в банковские счета, но люди каждый день попадаются на уловки мошенников“, - заявил генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас на мероприятии, посвященном обсуждению деятельности полиции.
В прошлом году в Литве было зарегистрировано более 4 700 случаев мошенничества, и только 2 252 из них были успешно расследованы.
В 2023 году в Литве было зарегистрировано более 4 тыс. случаев мошенничества, и только 954 из них были успешно расследованы.