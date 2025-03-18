2025.03.18 12:09

Очередные жертвы мошенников: в Литве украли более 250 000 евро

 
ru.DELFI.lt
ELTA
sukčius
sukčius
ФОТО: Shutterstock

Мошенники в очередной раз выманили у жителей крупные суммы денег – общий ущерб, понесенный пятью пострадавшими, составил 251 720 евро.

Самый большой убыток понес житель Вильнюса – он потерял 108 тыс. евро.

По данным Департамента полиции, в понедельник в Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа обратился 63-летний мужчина.

Он заявил, что с 25 января по 7 марта в Вильнюсе неизвестные мошенническим путем похитили 108 тысяч евро, инвестируя онлайн в криптовалюты.

Полиция начала досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере.

Также в понедельник в 5-й комиссариат полиции города Вильнюса обратился 49-летний мужчина.

Он заявил, что в неустановленное время ему в Тракайском районе позвонил неизвестный человек. Предлагая инвестировать, он обманным путем выманил 55 907 евро.

Полиция начала досудебное расследование данного инцидента.

В тот же день в Комиссариат полиции Каунасского уезда обратилась 83-летняя женщина. Она заявила, что 10-14 марта в Каунасе ей на мобильный телефон звонили неизвестные лица.

Они представились сотрудниками полиции и банка и обманным путем выманили у нее 49 тыс. евро.

В понедельник в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратилась 31-летняя женщина. Она заявила, что в период с 10 февраля по 12 марта в Вильнюсе неизвестные лица убедили ее инвестировать в криптовалюту на онлайн-платформе и обманным путем выманили у нее 27 395 евро.

В тот же день в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда обратился 57-летний мужчина. Он заявил, что в период с июня по октябрь прошлого года в Клайпеде неизвестные лица обманным путем выманили у него 11 400 евро при инвестировании в криптовалюты в интернете.

Начаты досудебные расследования по факту мошенничества.

Руководство полиции признало, что расследовать мошенничество становится всё сложнее. В настоящее время сотрудники расследуют лишь около четверти подобных преступлений.

„Есть объективные причины – лица, совершающие мошенничество, становятся для нас недоступными. Нам и другим учреждениям предстоит проделать огромный объем работы, чтобы взять это явление под контроль. Каждый день можно найти сообщения о том, что полиция не запрашивает коды входа в банковские счета, но люди каждый день попадаются на уловки мошенников“, - заявил генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас на мероприятии, посвященном обсуждению деятельности полиции.

В прошлом году в Литве было зарегистрировано более 4 700 случаев мошенничества, и только 2 252 из них были успешно расследованы.

В 2023 году в Литве было зарегистрировано более 4 тыс. случаев мошенничества, и только 954 из них были успешно расследованы.

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