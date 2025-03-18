Очередные жертвы мошенников: в Литве украли более 250 000 евро

Он заявил, что в неустановленное время ему в Тракайском районе позвонил неизвестный человек. Предлагая инвестировать, он обманным путем выманил 55 907 евро.

Он заявил, что с 25 января по 7 марта в Вильнюсе неизвестные мошенническим путем похитили 108 тысяч евро, инвестируя онлайн в криптовалюты.

В тот же день в Комиссариат полиции Каунасского уезда обратилась 83-летняя женщина. Она заявила, что 10-14 марта в Каунасе ей на мобильный телефон звонили неизвестные лица.

Они представились сотрудниками полиции и банка и обманным путем выманили у нее 49 тыс. евро.

В понедельник в Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда обратилась 31-летняя женщина. Она заявила, что в период с 10 февраля по 12 марта в Вильнюсе неизвестные лица убедили ее инвестировать в криптовалюту на онлайн-платформе и обманным путем выманили у нее 27 395 евро.