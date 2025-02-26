Обыски в Турнишкес – задержан гражданин России, подозреваемый в организации контрабанды наркотиков

Расследование было начато после того, как осужденный в 1-ой Правенишкской тюрьме, вернувшись после небольшой отлучки, пытался нелегально пронести два пакета с психотропным веществом – карфентанилом (34,54 г).
21 ноября 2024 г. сотрудники ЛСТ с варенскими пограничниками задержали на границе Литвы и Польши сообщника этого осужденного.
В автомобиле Mercedes-Benz GLS, которым он управлял, нашли два пакета с наркотиками – частями конопли и гашишем.
Было начато расследование по факту крупной контрабанды наркотиков, за это ему грозит 10-18 лет. Общая стоимость конфискованных наркотиков в тюрьме составила бы 40 000 евро. Подозреваемый был задержан.
19 февраля 2025 года был проведен обыск в Вильнюсе, в Турнишкес. Был задержан подозреваемый в организации контрабанды наркотиков. Им оказался гражданин России, у которого есть временный вид на жительство в Литве. В его доме нашли наркотики и другие важные для следствия улики. 21 февраля суд разрешил взять его под арест на 3 месяца.