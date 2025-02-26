Обыски в Турнишкес – задержан гражданин России, подозреваемый в организации контрабанды наркотиков

Расследование было начато после того, как осужденный в 1-ой Правенишкской тюрьме, вернувшись после небольшой отлучки, пытался нелегально пронести два пакета с психотропным веществом – карфентанилом (34,54 г).

21 ноября 2024 г. сотрудники ЛСТ с варенскими пограничниками задержали на границе Литвы и Польши сообщника этого осужденного.

В автомобиле Mercedes-Benz GLS, которым он управлял, нашли два пакета с наркотиками – частями конопли и гашишем.

Было начато расследование по факту крупной контрабанды наркотиков, за это ему грозит 10-18 лет. Общая стоимость конфискованных наркотиков в тюрьме составила бы 40 000 евро. Подозреваемый был задержан.