Обвиняемый в похищении ребенка Филипавичюс извинился в суде

„Я хочу извиниться перед всеми. Я не думал, что всё так обернется“, - сказал он.

„У меня нет ответа“, - ответил подсудимый, когда журналисты спросили его, как долго он планировал удерживать ребенка. Прокуратура утверждает, что мужчина выбрал жертву случайно.“Не следовало этого делать“, - сказал он позже. Г. Филипавичюс говорит, что он слишком поздно понял, что делает неправильно. Когда его спросили, почему он не отпустил ребенка сразу, он ответил, что „не получилось“, а девочка не просила, чтобы ее отпустили.