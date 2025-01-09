Обвиняемый в похищении ребенка Филипавичюс извинился в суде

„Я хочу извиниться перед всеми. Я не думал, что всё так обернется“, - сказал он.
„У меня нет ответа“, - ответил подсудимый, когда журналисты спросили его, как долго он планировал удерживать ребенка. Прокуратура утверждает, что мужчина выбрал жертву случайно.“Не следовало этого делать“, - сказал он позже. Г. Филипавичюс говорит, что он слишком поздно понял, что делает неправильно. Когда его спросили, почему он не отпустил ребенка сразу, он ответил, что „не получилось“, а девочка не просила, чтобы ее отпустили.
На вопрос журналистов, каков был его план похитить и удерживать девочку, и употреблял ли он алкоголь и наркотики во время инцидента, мужчина сказал, что у него нет ответа. Он утверждал, что не был знаком с девочкой.
Мужчина сидел за ограждением, его охраняли сотрудники Службы общественной безопасности (СОБ).
Потерпевшие участвуют в судебном заседании дистанционно, свидетели на первое судебное заседание не приглашены.
Прокурор Миндаугас Сабайтис заявил, что будет ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей подозреваемого еще на три месяца, поскольку для этого есть все основания.
43-летний мужчина обвиняется в похищении несовершеннолетней девочки, которая год назад пошла в магазин в Каунасе. Ребенок был похищен с остановки общественного транспорта на улице Хемийос 7 января прошлого года и найден через два дня в гараже на улице Техникос вместе с Г. Филипавичюсом.
Сотни людей искали девочку по всему Каунасу. Ребенка удалось найти после того, как сотрудники полиции просмотрели видеозаписи, опросили свидетелей и собрали другую информацию.
После того как полиция нашла пропавшую девятилетнюю девочку, руководители государства и политики поблагодарили сотрудников за их работу. Похитителя задержали сотрудники группы антитеррористических операций Aras, а пожарные во время штурма срезали замки гаража.
После освобождения ребенка тогдашний глава полиции Каунаса Миндаугас Баршис заявил, что гараж, где содержалась девочка, был „в некоторой степени приспособлен“ для содержания заложника.
Г. Филипавичюс по решению суда вскоре был арестован и уже год находится под стражей.
Дело передано судье Каунасского окружного суда Юдите Сунгайлайте и будет рассматриваться в закрытом режиме.
Г. Филипавичюсу предъявлены обвинения в совершении 13 преступных деяний: похищение чужого ребенка, причинение легкого вреда здоровью, незаконное лишение свободы, грабеж, незаконное хранение огнестрельного и холодного оружия и др.
Все обвинения, выдвинутые против Г. Филипавичюса, не разглашаются в целях защиты прав жертв и их частной жизни.
Согласно предъявленным обвинениям, максимальное наказание, которое ему грозит, – лишение свободы на срок до 8 лет.