Обнаружено тело пропавшей в Алитусе 14-летней девочки

Портал Alytaus gidas сообщает, что Алитусе пожарные-спасатели и полиция осматривали берега Немана, поскольку женщина сообщила в полицию об исчезновении дочери.
По имеющимся данным, 14-летняя девушка ушла в школу, но в школе не появилась. Полиция просмотрела видеозаписи и выяснила, что девочка из дома пошла в сторону Долины песен. По данным видеокамер, девочка могла пойти к мосту Белой розы.
„Просмотрели записи видеокамер на этом пешеходном мосту, камеры зафиксировали, как с моста падает человек. Предполагается, что это и была девочка, которую ищут“, – сказала представитель полиции Кристина Янулявичене.
Пожарные-спасатели осматривали берега реки, на место происшествия выехали водолазы из Каунаса. В 15.30 ч. пожарные-спасатели сообщили, что в реке, недалеко от городка Пуня было обнаружено тело девочки.