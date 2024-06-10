Обнаружено тело пропавшей в Алитусе 14-летней девочки

Портал Alytaus gidas сообщает, что Алитусе пожарные-спасатели и полиция осматривали берега Немана, поскольку женщина сообщила в полицию об исчезновении дочери.

По имеющимся данным, 14-летняя девушка ушла в школу, но в школе не появилась. Полиция просмотрела видеозаписи и выяснила, что девочка из дома пошла в сторону Долины песен. По данным видеокамер, девочка могла пойти к мосту Белой розы.

„Просмотрели записи видеокамер на этом пешеходном мосту, камеры зафиксировали, как с моста падает человек. Предполагается, что это и была девочка, которую ищут“, – сказала представитель полиции Кристина Янулявичене.