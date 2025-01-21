Обман по телефону: три жителя Вильнюса стали жертвами мошенников

По данным полиции, в понедельник поступило сообщение о том, что 15 января в период с 9.00 час. до 22.00 час. неизвестные позвонили по телефону и, представившись сотрудниками банка и полиции, обманным путем выманили у мужчины (1945 г. р.) банковскую платежную карту, с помощью которой впоследствии похитили 14 589 евро.

Примерно в 12.50 час. в полицию обратился мужчина (1958 г. р.), который сообщил, что с 17 января по 18 января с его банковского счета было похищено около 6 тыс. евро.

Примерно в 13.30 час. в полицию поступило сообщение о том, что в тот же день в Вильнюсе неизвестные, позвонив по телефону, обманным путем выманили у мужчины (1948 г. р.) 3010 евро.