Новые обстоятельства несчастья, унесшего жизни двух человек: в подвале нашли самогонный аппарат

 
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Более подробную информацию о трагедии сообщает полиция.
По данным Департамента полиции Литвы, при обыске места обнаружения двух погибших в подвале хозяйственной постройки обнаружены аппарат для приготовления домашней водки, 2200 литров закваски и 25 литров жидкости с запахом домашней водки.

Третьего мужчину (1978 г. р.), доставленного в больницу в тяжелом состоянии, лечили от отравления неизвестным токсичным веществом.

Начато досудебное расследование по установлению причин смерти и незаконного изготовления, хранения, перевозки или сбыта самодельных крепких алкогольных напитков, неденатурированного или денатурированного этилового спирта, их растворов (смесей).

Несчастье произошло 28 октября, около 11 часов утра в деревне Крапштикю Плунгесского района. В усадьбе фермера, разводившего свиней погибли мужчины 1964 и 1989 г.р. По неофициальным данным, их могло убить током.

Предполагается, что несчастный случай мог произойти во время приготовления корма.

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