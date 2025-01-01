Новогодняя ночь в Вильнюсе: пожар, насилие и фейерверки

Подростки с фейерверками
В 22 ч. в полицию сообщили, что на улице Минтес на детской площадке подростки взрывают петарды. Полиция нашла в указанном месте четырех подростков с мешком петард. Полицейские рассказали им, где можно взрывать петарды.
Мужчина с палкой
В 22.30 ч. поступило сообщение из Дварчёниса. Звонивший сказал, что мужчина хочет избить женщину, идет к ней с палкой, а она отступает. Полицейские обыскали все улицы Дварчёниса, но не нашли ни пострадавшую, ни агрессора.
Насилие, пожар и фейерверки
За час до Нового года, в течение 14 минут поступило 7 сообщений о насилии.
В 23.30 ч. женщина вызвала полицию на ул. А.-П.Каволюкаса. Она сказала, что друг сломал ей нос. По словам мужчины, он поссорился с подругой из-за кота. Полицейские запретили мужчине 15 суток приближаться к подруге.
Когда часы отсчитывали последние минуты Старого года, в Каролинишкес так разрывались фейерверки, что трудно было услышать друг друга.
Поврежден автомобиль
После полуночи мужчина сообщил в полицию о том, что в Вильнюсском районе, в Буйвидишкес, женщина повредила его автомобиль VW и закрылась дома. Пострадавший сказал, что с подругой запускал фейерверки, пил алкоголь, а потом они поссорились. Когда они вернулись домой, женщина надела его тапки, схватила бутылку шампанского и ею разбила стекла в машине и зеркала. Мужчина, который встретил полицейских, был с царапинами на лице, а его машина серьезно повреждена. В кустах полиция нашла закрытую бутылку, которую использовала женщина.
Полицейским женщина сказала, что конфликт разразился и-за насилия мужчины.
ДТП с участием электромобиля
На кольцевом перекрестке Оланду столкнулись два автомобиля компании Spark. Одна из машин съехала с дороги и врезалась в дом звонившего. Водители были трезвыми, никто не пострадал.
Сообщение об убийстве
В 3.30 ч. поступило сообщение о массовой драке в Тракайском районе, в деревне Статконис. Сообщалось, что дерутся 20 вооруженных ножами человек, есть не меньше 10 раненых, один, возможно, убит. Звонивший сказал, что нападают и на него, ему удалось спрятаться в баню. Сообщалось, что на людей, которые отмечали Новый год в усадьбе, напала группа вооруженных мужчин. Одного ударили бутылкой по голове. Выяснилось, что „мертвый“ ожил, а агрессоры скрылись. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
До 4 ч. утра полиция получила 40 сообщений о насилии.