Новогодняя ночь в Вильнюсе: пожар, насилие и фейерверки

После полуночи мужчина сообщил в полицию о том, что в Вильнюсском районе, в Буйвидишкес, женщина повредила его автомобиль VW и закрылась дома. Пострадавший сказал, что с подругой запускал фейерверки, пил алкоголь, а потом они поссорились. Когда они вернулись домой, женщина надела его тапки, схватила бутылку шампанского и ею разбила стекла в машине и зеркала. Мужчина, который встретил полицейских, был с царапинами на лице, а его машина серьезно повреждена. В кустах полиция нашла закрытую бутылку, которую использовала женщина.