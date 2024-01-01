Новогодняя ночь в Вильнюсе - не только лазерное шоу, но и насилие

31 декабря, в 19.23 ч. поступило сообщение о том, что в хостеле, на ул. Ауку, агрессивный мужчина ломает мебель. Буяна увезли в полицейский участок.
В 20 ч. поступило несколько сообщений о пьяных скандалистах в Вильнюсском и Тракайском районах.
В Вильнюсе, на перекрестке ул. Панярю и Швитригайлос, в ДТП попал автомобиль такси. Люди в ДТП не пострадали, водители заполнили декларацию ДТП, а полиция вызвала работников компании Grindа, которые привели в порядок место происшествия.
Многочисленные наряды пожарных-спасателей спешили на пожар в микрорайоне Жирмунай. Там житель сообщил, что из соседней квартиры на 7 этаже идет дым, а соседи не открывают двери.
Достучаться до хозяев удалось полиции и пожарным-спасателям. Дверь открыли мужчина и его мать, которые сказали, что поставили варить пельмени и заснули. К приезду пожарных-спасателей пельмени в кастрюле превратились в угли. Если бы сосед не вызван пожарных-спасателей, то мужчина и его мать могли бы отравиться угарным газом.
В 21.40 ч. женщина, живущая в столице, на ул. Гваздику, сообщила, что ее сын бьет окна и угрожает убийством. Когда приехала полиция, сын женщины сказал, что конфликт был два дня назад. Живущий в этом доме мужчина сказал полицейским, что сын терроризирует его и жену каждый день. Полицейские выписали ордер, выселив подозреваемого из дома на 15 дней.
В Новогоднюю ночь в столице было немало вызовов, связанных с насилием: на ул. Соду, 4, мужчины били женщину.
На проспекте Гедиминаса охранник ночного клуба, защищаясь от агрессивного мужчины, применил слезоточивый газ.
В Галгяй мужчина нашел соседа с разбитой головой.
На проспекте Конституции мужчина ножом ранил себя, попав в печень. Он был доставлен в больницу.
С 20 до 23 ч. в Вильнюсе поступило 8 сообщений в связи с громкой музыкой.
В 23.21 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Петарё, пьяный водитель BMW выпал из автомобиля. Другая свидетель сказала, что видела, как BMW зацепил стоявшую машину. Подозреваемый встретил полицейских бранью и отказался от освидетельствования на трезвость. Он был задержан.
На проспекте Гедиминаса двое мужчин стреляли в воздух из какого-то оружия. На место происшествия прибыли три экипажа полиции, но подозреваемые скрылись в толпе.
Были и другие сообщения, связанные с оружием: один мужчина ранил себя из пистолета, а житель Укмерге пожаловался, что знакомый угрожает ему ружьем.
С полуночи до 6 ч. утра полиция получила 865 сообщений о разных нарушениях.
На ул. Укмергес полиция заметила горящие урны на остановке. Пожарные-спасатели сказали, что в первый раз за одну ночь им пришлось тушить столько урн.