Новая схема телефонного мошенничества: звонят от лица работников телекоммуникационных компаний, говорят по-литовски

Попавшись на „удочку“ мошенника, жертва втягивается в дальнейший сценарий мошенничества. Вскоре инициатива переходит к другому мошеннику, выдающему себя за сотрудника финансового учреждения или банка. Он начинает убеждать, что банковский счет клиента заблокирован, с него пытаются похитить деньги или система пользователя заражена вирусами.

По словам руководителя отдела управления рисками и устойчивого развития Telia Витаутаса Бучинскаса, мошенник, представившись консультантом телекоммуникационной компании, сообщает на литовском или русском языке об истечении срока действия тарифного плана, услуги абонентского номера или договора на абонентский номер. После такого вступления человека также спрашивают о каких-либо возникших технических проблемах, и предлагают немедленно решить их с помощью конференц-связи в WhatsApp или Google Meet.

По утверждению Telia, новая тактика мошенников особенно опасна из-за используемых передовых методов мошенничества и даже вовлечения нескольких звонящих лиц.

Под видом благих намерений „сотрудник банка“ просит срочно предоставить ему данные входа в онлайн-банкинг и коды авторизации —якобы это необходимо для того, чтобы обезопасить счет или пресечь подозрительные платежи.

„Если жертва сомневается, ему вскоре звонят в третий раз. На этот раз к ней уже обращается предполагаемый „представитель правоохранительных органов“. Задача третьего злоумышленника — подтвердить информацию, предоставленную первыми двумя мошенниками, и усилить давление „, — объясняет логику мошенничества эксперт.