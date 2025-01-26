Ночью возле Litexpo в Вильнюсе горел заброшенный "замок"

Единый центр помощи сообщил, что 26 января в 03.45 на номер экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что горит заброшенное здание на проспекте Лайсвес в Вильнюсе. На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной службы Вильнюсского округа (информация о происшествии была передана на станцию ​​скорой помощи Вильнюсского округа).

По данным оперативно-координационного отдела Управления противопожарной охраны и спасения, в 5.58 пожар был потушен. По предварительным данным, горела крыша башни "замка“ (площадь около 70 кв. метров). Сообщается, что во время пожара сгорели крыша и конструкции здания. В результате катастрофы никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.