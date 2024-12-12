2024.12.12 12:52

Ночью в Вильнюсском районе горел автосервис и автомобили – сообщается о поджоге

 
ru.DELFI.lt

В ночь на четверг в Вильнюсском районе начался сильный пожар. Подозревают поджог.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 3.32 ч. сообщили о пожаре на ул. Павильнес (Григайчай, Вильнюсский район).

Пожарные-спасатели приехали на место и обнаружили два горевших автомобиля и здание, крыша которого была в огне. В ходе выяснения обстоятельств происшествия выяснилось, что горит автосервис и изнутри (около 300 кв. м, в помещении были автодетали).

Сообщается, что на месте происшествия работали 4 автоцистерны, пожар был потушен к 6 ч.

По предварительным данным, сгорели стоявшие рядом со зданием автомобили VW Transporter и Land Rover, обгорел автомобиль Volvo. Во время пожара выгорело 70 кв. м крыши, горело и помещение внутри.

Эксперт вызвал на место происшествия полицию, поскольку подозревается поджог.

Начато расследование, ищут подозреваемых.

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