Ночью в Вильнюсе горел большой дом, крова лишились 11 человек

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что горел двухэтажный дом, в котором было 8 квартир.
Звонивший сказал, что из квартир не могут выйти люди (горела входная дверь). К приезду пожарных-спасателей дом горел открытым пламенем.
С помощью разной техники пожарные-спасатели вызволили со второго этажа дома двоих взрослых и ребенка.
По данным полиции, приехала полиция и помогла эвакуировать жильцов первого этажа и жителей соседнего дома. Всего эвакуированы 15 человек.
По сведениям пожарных, без крова остались 11 человек, им предоставили временное убежище.
В 5.22 ч. пожар был ликвидирован.
На месте происшествия работало 6 автоцистерн, автолестница.
Пожар начался в подъезде на втором этаже. Жители подозревают поджог.
Сгорело 300 кв. м крыши и две квартиры на втором этаже.