Ночью в многоквартирном доме в Пилайте возник пожар

В результате пожара люди не пострадали, по предварительным данным, сгорела комната в одной из квартир, сообщили Elta в Департаменте пожарной безопасности и спасения.
В 2.51 час. в Единый центр помощи по номеру экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что горит квартира в 7-м доме по улице Папилену в Вильнюсе.
На место были направлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского уезда, информация о происшествии передана в станцию скорой медицинской помощи и Главный комиссариат полиции Вильнюсского района.
Прибывшие пожарные увидели клубы дыма, идущие из двухкомнатной квартиры.
Пожар начался в квартире на четвертом этаже.
К тушению пожара привлекли 4 автоцистерны, его распространение удалось остановить в 3.17 час. ночи, а через час пожар был полностью ликвидирован.
После ликвидации пожара эвакуированным жителям разрешили вернуться домой.