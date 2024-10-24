2024.10.24 09:39

Ночью в многоквартирном доме в Пилайте возник пожар

 
были эвакуированы 34 человека
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Erika Venckutė | Delfi

В четверг ночью в Вильнюсе, микрорайоне Пилайте, в многоквартирном доме возник пожар – пожарные эвакуировали из здания 22 взрослых и 12 детей.

В результате пожара люди не пострадали, по предварительным данным, сгорела комната в одной из квартир, сообщили Elta в Департаменте пожарной безопасности и спасения.

В 2.51 час. в Единый центр помощи по номеру экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что горит квартира в 7-м доме по улице Папилену в Вильнюсе.

На место были направлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского уезда, информация о происшествии передана в станцию ​​скорой медицинской помощи и Главный комиссариат полиции Вильнюсского района.

Прибывшие пожарные увидели клубы дыма, идущие из двухкомнатной квартиры.

Пожар начался в квартире на четвертом этаже.

К тушению пожара привлекли 4 автоцистерны, его распространение удалось остановить в 3.17 час. ночи, а через час пожар был полностью ликвидирован.

После ликвидации пожара эвакуированным жителям разрешили вернуться домой.

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