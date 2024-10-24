Ночью в многоквартирном доме в Пилайте возник пожар

В результате пожара люди не пострадали, по предварительным данным, сгорела комната в одной из квартир, сообщили Elta в Департаменте пожарной безопасности и спасения.

В 2.51 час. в Единый центр помощи по номеру экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что горит квартира в 7-м доме по улице Папилену в Вильнюсе.

На место были направлены пожарно-спасательные силы Вильнюсского уезда, информация о происшествии передана в станцию ​​скорой медицинской помощи и Главный комиссариат полиции Вильнюсского района.

Прибывшие пожарные увидели клубы дыма, идущие из двухкомнатной квартиры.

Пожар начался в квартире на четвертом этаже.