Ночью в Каунасе в дерево врезался автомобиль Audi: пострадал молодой водитель

 
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ФОТО: Facebook

В ночь на 4 апреля в Каунасе в дерево врезался автомобиль Audi. Сообщается о двух пострадавших.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что 4 апреля, в 2.25 ч. в Каунасе, на проспекте Прамонес, произошло ДТП.

Сообщается, что в дерево врезался автомобиль Audi A3, были зажаты два человека.

В 2.35 ч. пожарные-спасатели освободили пассажирку (2004 г.р.) и передали ее в руки врачей. В 3.02 ч. пожарным-спасателям удалось вызволить водителя (2004 г.р.) он был без сознания, на теле - открытые переломы. Его также передали в руки врачей. Обоих пострадавших врачи увезли в больницу.

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