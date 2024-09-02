2024.09.02 20:45

Ночью в центре Вильнюса банда молодых людей избивала прохожих

 
Эрика Венцкуте
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В субботу ночью в Вильнюсе банда пьяных молодых людей испортила жителям праздничное настроение. В полицию поступило несколько сообщений – молодые люди избивали прохожих.

По данным полиции, 31 августа, в 2.16 ч. 20-летняя девушка сообщила, что на нее напали 5 молодых людей. Пострадавшая сказала, что ее столкнули с велосипеда, она ударилась лицом.

После этого молодые люди стали преследовать девушку, она вброд перешла через реку и спряталась на детской площадке.

Вскоре по номеру 112 поступил еще один звонок. В 2.27 ч. в полицию обратился молодой человек, который сказал, что в Бернардинском саду на него и его друга напали примерно 15 человек, их избили. Врачи скорой увезли в больницу пострадавшего (1998 г.р.).

В 2.50 ч. в полицию обратился еще один человек, который сказал, что к нему подошел молодой человек и попросил о помощи, поскольку было совершено нападение на ехавшую на его велосипеде девушку.

Молодой человек поспешил на помощь девушке, но агрессивные молодые люди, напавшие на нее, забрали у него рюкзак и убежали.

На месте происшествия работала скорая, приехало много полицейских.

Полиция задержала шестерых подозреваемых, трое из них - 17-летние.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. По данным полиции, инцидент произошел в ходе конфликта.

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