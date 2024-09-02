Ночью в центре Вильнюса банда молодых людей избивала прохожих

По данным полиции, 31 августа, в 2.16 ч. 20-летняя девушка сообщила, что на нее напали 5 молодых людей. Пострадавшая сказала, что ее столкнули с велосипеда, она ударилась лицом.
После этого молодые люди стали преследовать девушку, она вброд перешла через реку и спряталась на детской площадке.
Вскоре по номеру 112 поступил еще один звонок. В 2.27 ч. в полицию обратился молодой человек, который сказал, что в Бернардинском саду на него и его друга напали примерно 15 человек, их избили. Врачи скорой увезли в больницу пострадавшего (1998 г.р.).
В 2.50 ч. в полицию обратился еще один человек, который сказал, что к нему подошел молодой человек и попросил о помощи, поскольку было совершено нападение на ехавшую на его велосипеде девушку.
Молодой человек поспешил на помощь девушке, но агрессивные молодые люди, напавшие на нее, забрали у него рюкзак и убежали.
На месте происшествия работала скорая, приехало много полицейских.
Полиция задержала шестерых подозреваемых, трое из них - 17-летние.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция. По данным полиции, инцидент произошел в ходе конфликта.