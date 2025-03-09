Ночью произошло чудовищное ограбление — вор проник в дом, применил слезоточивый газ против жильцов и избил женщину

Как сообщили в полиции, 8 марта около 23.00 в Клайпедском районе, в деревне Куляй мужчина (1975 г.р.) разбил стекло входной двери дома и, ворвавшись в жилое помещение, применил слезоточивый газ против мужчины (1978 г.р.), женщины (1937 г.р.), мужчины (1977 г.р.), женщины (1991 г.р.) и женщины (1976 г.р.), которых избил. Сообщается, что мужчина украл из дома золотые украшения стоимостью 12 000 евро и кошелек, в котором находилось около 13 000 евро. Убыток составил около 25 000 евро.