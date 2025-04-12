Ночью произошел взрыв в популярном кафе Древерны: рухнула стена, выбиты стекла

По сведениям Delfi, взрыв произошел в 5.30 ч. Несчастье произошло на ул. Дзуку, в Древерне.
Сильная взрывная волна разрушила стену и выбила витринные стекла. Что случилось в помещении популярного кафе Strykis не известно, ответивший на звонок человек не хотел говорить и предложил обращаться к руководству. Дозвониться до хозяев кафе не удалось.
К счастью, во время взрыва рядом со зданием кафе людей не было. Взрыв полностью разрушил это уютное кафе.
На сайте усадьбы, в которой работало кафе, сказано, что заведение временно не работает.
Помощь пожарных-спасателей не потребовалась, поскольку после взрыва огня не было. Пожарные-спасатели только расчистили от обломков проезжую часть.
По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за поломки бойлера. Точная информация появится после расследования.