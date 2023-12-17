Ночной рейд в Вильнюсе: сбегающие иностранцы и подросток за рулем внедорожника

Надежда угасла после второй проверки
Перед полуночью, около 23 часов несколько экипажей полиции выстроились вдоль улицы Озо с двух сторон.
Водитель автомобиля Lexus после первой проверки алкотестером очень забеспокоился. Первая проверка мужчины показала 1,75 пром. алкоголя. Водитель стал спрашивать у сотрудников, возможно ли такое показание, он явно беспокоился. Через несколько минут, когда состояние опьянения проверили еще раз, стало ясно, что уголовной ответственности мужчине не избежать - алкотестер показал 1,64 пром. Уголовным кодексом установлено, что лицо, управляющее автотранспортным средством в состоянии опьянения, при уровне опьянения 1,51 и более, наказывается штрафом или арестом, либо лишением свободы на срок до одного года.
За рулем внедорожника - подросток
Не успели правоохранители закончить работу с водителем Lexus, как на место рейда прибыл внедорожник BMW X5 M.
Водитель этой машины сразу вызвал подозрение у проверяющих из-за своего юного возраста. Оказалось, что покататься решил еще не достигший совершеннолетия подросток. Как только полицейские начали общаться с семнадцатилетним парнем, он начал падать в обморок. Полицейские удержали молодого человека, чтобы он не упал, и вызвали врачей и родителей. Осмотрев молодого человека, врачи установили, что он находился в состоянии стресса, из-за чего порезал себе ногу. Успокоившись, парень дождался родственников, которые позаботились о нем и машине. Правда, человек такого возраста уже должен отвечать по закону, поэтому на него составлен протокол об административном правонарушении.
Египтянину не удалось убежать
После полуночи полицейские решили проверить оживленную улицу Гяляжине Вилко и поставили экипажи возле парка Вингис.
Нарушителей и здесь не пришлось долго ждать – за рулем BMW сидел иностранец, не имея действующих в Литве водительских прав. Человек, говорящий только на своем языке, приехал из Египта. Он начал показывать фотографии своих личных документов, водительских прав своей страны, но поговорить с полицейскими не смог. Роль переводчика взял на себя соотечественник, который ехал с ним.
Оказалось, что друг водителя, живущий в Литве уже 12 лет, прекрасно говорит на литовском языке. Ему пришлось объяснять другу, что в Литве действительны литовские или международные водительские права, но водитель-египтянин не смог их предъявить.
Он рассказал, что купил машину недавно, поэтому пока не поменял довольно вызывающую рамку номерного знака. Офицеры также обратили внимание на весьма неопрятный салон автомобиля, но, проверив его, не нашли ничего противозаконного. Однако нашли другой протокол, составленный в Литве, и оказалось, что водитель общается с правоохранителями уже не в первый раз.
Азербайджанец пытался уехать против движения
Очередная встреча с иностранными гражданами переросла в погоню.
Подъехавший к месту рейда автомобиль Toyota Prius внезапно изменил направление движения и поехал в противоположном направлении движения в сторону улицы Гоштауто.
Полицейские отреагировали быстро и не упустили беглеца. Он остановился на заправке возле улицы Гоштауто. Выяснилось, что беглец является гражданином Азербайджана. После того, как правоохранители начали общаться с водителем, на заправку прибыли еще несколько соотечественников убегающего водителя, а пассажир, вышедший из машины беглеца, начал общаться с окружающими.
Несколько соотечественников, подошедших к задержанному, настойчиво расспрашивали, что произошло, но сотрудники предупредили их, чтобы они не парковали машины на улице и не нарушали порядок движения транспорта.
Гражданин Азербайджана, неудачно убегавший от полицейских, пытался избежать проверки, поскольку у него нет водительских прав.
Среди пьяных водителей оказалась и девушка
Сотрудники Отдела специального назначения Службы дорожной полиции Литвы, проводившие рейд возле парка Вингис, поймали последнего нарушителя за рулем автомобиля Audi.
У водителя при первом осмотре установлено опьянение в 0,89 пром., а через несколько минут уровень алкоголя в крови поднялся до 0,93. Пассажир, который ехал с ней, заверил, что она рассказала ему, что употребляла алкоголь день назад, поэтому он и ехал с ней.
За весь рейд, который правоохранители провели не только в Вильнюсе, но и в Вильнюсском районе, были пойманы 8 водителей без водительских прав и 9 водителей в нетрезвом состоянии.