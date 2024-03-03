Ночной рейд в Вильнюсе: пьяный водитель электромобиля и погоня на объездной

 
ru.DELFI.lt

Вечером в субботу и ночью в воскресенье сотрудники дорожной полиции Вильнюсского уезда организовали рейд по проверке водителей. Пьяному водителю электромобиля пришлось передать руль сидевшей рядом даме, в результате погони был задержан водитель без прав. А перевозчика еды, нелегально находящегося в Евросоюзе, доставили прямо в аэропорт.

В субботу вечером в 21:30 четыре экипажа Дорожной полиции выстроились на улице Абею Тауту Республикос. Полицейские проверили водителей, направлявшихся в Вильнюс из Тракай и Друскининкай.

Нарушений зафиксировано не было, поэтому через час пост перенесли в тоннель Западной объездной дороги. У водителя остановленного здесь электромобиля во время первой проверки установлено алкогольное опьянение 0,48 промилле, при повторной проверке - 0,5 промилле. Мужчине пришлось уступить место за рулем трезвому пассажиру.

В это время один из нарядов полиции начал преследовать уезжавший автомобиль Nissan. Перед этим водителя протестировали с помощью дистанционного алкотестера. Выяснилось, что мужчина - трезвый, ему разрешили сесть за руль, однако в это время полицейские заметили в базе данных, что у мужчины приостановлено действие водительских прав. Сотрудники полиции составили протокол на водителя за вождение без прав. Еще двух пьяных водителей поймали в субботу во время рейда на улице Т. Нарбутаса, а на улице Друйос попался нелегальный развозчик еды.

В 11:20 час во время проверки автомобиля Toyota Prius 25-летний водитель из Узбекистана предоставил водительские права и паспорт. После проверки документов выяснилось, что срок действия латвийской визы, выданной мужчине, истек в ноябре прошлого года. Мужчина признался, что из-за этого у него уже были проблемы, но на родину он не поехал, а остался в Литве. В Вильнюсе он арендовал машину, чтобы работать курьером по доставке еды. Полицейские доставили иностранца на пограничный пункт в Вильнюсском аэропорту. Сотрудники Дорожной полиции вспомнили, что недавно задерживали эту же машину. В тот момент им управлял иностранец, находившийся нелегально в Литве.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии