Ночной рейд в Вильнюсе: пьяный молодой человек с "амнезией" и водитель лимузина без прав

В полночь на ул. Ажуолино был остановлен автомобиль VW каршеринговой компании Spark, который был пьян (1 промилле). Молодой человек вел себя неадекватно, сказал, что не помнит ни имени ни фамилии, ни даты рождения, потом вспомнил, что ему 18 лет, зовут его Эдгарас. Полицейские потребовали, чтобы он назвал свое настоящее имя, но тот не отвечал. Среди вещей молодого человека полицейские нашли документ с данными другого лица. Нарушитель продолжал обманывать полицейских, говорил, что это документ его брата (фамилии были разными). Тогда молодой человек, сказал, что это его двоюродный брат.