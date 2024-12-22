Ночной рейд в Вильнюсе: мужчина за рулем курил „травку“, у нетрезвой женщины забрали детей

По дороге к месту рейда в полицию сообщили о странном водителе Volvo в Пилайте. Когда машина остановилась у светофора на проспекте Пилайтес, другие водители забрали у него ключ и вызвали полицию. Когда приехала полиция, подозрения подтвердились - водитель Volvo XC 9 был пьян. В организме мужчины 1963 г.р. было 2,18 промилле. Он признался, что пил водку.
Второй любитель водки был остановлен на проспекте Саванорю. В организме водителя (1967 г.р.) Opel Zafira было 2,79 промилле. Кроме того, выяснилось, что у водителя нет прав.
Этих водителей ждет уголовная ответственность.
На ул. Салининку попался нетрезвый водитель Opel Signum, в организме мужчины 1978 г.р. было 0,72 промилле.
В 20.30 ч. полиция проверяла водителей на кольце в Григайчай.
Один водитель пикапа ехал со светящимся лосем на машине, полиция предупредила его, что он должен снять декорацию.
Водитель BMW чудом не лишился прав, в его организме было 0,42 промилле. Он уверял, что выпил лишь банку пива. Полиция применила допустимую погрешность и вписала 0,4 промилле.
Вслед за этим водителем был остановлен водитель Mercedes-Benz GLC. Им управляла женщина 1987 г.р. В ее организме было 0,99 промилле. В машине было двое малолетних детей. Полиция информировала водителя, что она не может ехать дальше и вызвала работников Службы по правам детей. Специалисты этой службы передали детей родителям женщины.
Там же попалась еще одна нетрезвая дама. В организме водителя Ford было 0,58 промилле.
Ближе к полуночи полиция проверяла водителей на проспекте Пилайтес. В организме водителя VW Passat была 1,0 промилле.
Затем был остановлен BMW. В организме его водителя было 0,66 промилле. У водителя не было прав, он неоднократно был наказан за пьяное вождение.
В конце рейда был остановлен водитель Volvo, куривший марихуану. Он признался, что курил ее, но затушил „косяк“ и бросил в бардачок, когда увидел полицию. Там его и нашли полицейские. Мужчине грозит уголовная ответственность за употребление наркотиков.
Подобные рейды будут проходить во все выходные дни.