Ночной рейд в Вильнюсе: мужчина за рулем курил „травку“, у нетрезвой женщины забрали детей

По дороге к месту рейда в полицию сообщили о странном водителе Volvo в Пилайте. Когда машина остановилась у светофора на проспекте Пилайтес, другие водители забрали у него ключ и вызвали полицию. Когда приехала полиция, подозрения подтвердились - водитель Volvo XC 9 был пьян. В организме мужчины 1963 г.р. было 2,18 промилле. Он признался, что пил водку.