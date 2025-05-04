Ночной рейд в Вильнюсе: картина напоминала кадры из фильма

В 20.30 ч. полиция проверяла водителей на ул. Сукилелю. Во время проверки один за другим попались нетрезвые женщина и мужчина. В организме женщины (1976 г.р.), которая управляла автомобилем Toyota, было 0,57 промилле. А автомобилем Škoda управлял мужчина, в организме которого было 0,48 промилле.

Позже полиция перебралась на ул. Лепкальнё. Здесь попались несколько водителей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.