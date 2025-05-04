Ночной рейд в Вильнюсе: картина напоминала кадры из фильма

В 20.30 ч. полиция проверяла водителей на ул. Сукилелю. Во время проверки один за другим попались нетрезвые женщина и мужчина. В организме женщины (1976 г.р.), которая управляла автомобилем Toyota, было 0,57 промилле. А автомобилем Škoda управлял мужчина, в организме которого было 0,48 промилле.
Позже полиция перебралась на ул. Лепкальнё. Здесь попались несколько водителей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.
Неожиданно мимо полицейских на большой скорости промчался автомобиль компании, предоставляющей услуги подвоза. Полиция сказала, что картина была, как в триллере. Водитель Toyota Prius, не показывая поворотов, мчался вперед, перестраиваясь из одной полосы в другую, „нырял“ между автомобилями, резко тормозил, обогнав их, потом снова увеличивал скорость. Полиция не измеряла скорость во время рейда, но было явно заметно, что водитель превышает скорость.
Около места, где стояла полиция, водитель не сбросил скорость.
К счастью, водителя Toyota удалось остановить. Иностранец не оказывал сопротивления, он подал документы и ждал, пока полиция составляла протокол о хулиганском вождении. Мужчина недавно сдал на права в Литве, он указал, что работает официально, а живет в ангаре логистической компании.
Мужчина сказал, что спешил к клиенту в аэропорт, однако за такое вождение ему придется забыть об автомобиле и работе за рулем. За хулиганское вождение его ждет лишение прав на срок до 1 года и штраф от 450 до 550 евро.