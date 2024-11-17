Ночной рейд в Вильнюсе: беглец на Spark столкнулся с людьми, за рулем - эксперт по вопросам юстиции и реформ общественного управления

Уголовная ответственность не пугает?
С 16 часов сотрудники полиции провели рейды в Вильнюсском районе. В Авиженай и Реше нарушителям не пришлось долго ждать – практически одному за другим двоим водителям предъявлена уголовная ответственность.
Около 18 часов у водителя автомобиля Toyota, проверенного в Авиженай, обнаружили уровень алкоголя 2,97 промилле. Около 18.30 на место рейда прибыл водитель Mercedes-Benz с уровнем алкоголя в крови 1,76 промилле .
При выявлении состояния опьянения более 1,51 промилле и более водитель наказывается штрафом или арестом, либо лишением свободы на срок до одного года. Так что обоим водителям серьезных неприятностей не избежать.
В Реше у водителя VW Transporter, недооценившего свои возможности при проверке в крови обнаружен уровень алкоголя 0,49.
Уже стемнело, около 22 часов вечера со стороны района и города Вильнюса работали сотрудники Управления дорожной полиции.
Водителя Alfa Romeo проверили на улице Друйос. Определитель алкоголя показал 0,59 промилле. Девушка беспрекословно согласилась, что ей не следовало садиться за руль.
А вот около 23 часов водитель внедорожника, у которого после проверки установлено 0, 44 промилле, отказался брать на себя ответственность за вождение в нетрезвом виде, и заверил, что пойдет сдавать анализ крови и оспорит показания. Пока всё так или иначе не разрешится, мужчина лишился прав управления транспортным средством. После проверки трезвый пассажир сел на водительское место и продолжил путешествие. Водитель VW Passat, ехавший с другом, подъехав к месту рейда, также услышал, что не может сесть за руль. У мужчины обнаружили уровень алкоголя в крови 0,86 промилле.
Ближе к полуночи внимание полицейских привлек автомобиль Mercedes-Benz. Проверка показала, что правоохранители не ошиблись – у водителя была обнаружена концентрация алкоголя в крови 1,76 промилле. Мужчина, сидевший рядом с молодой женщиной-водителем на пассажирском сиденье, стал упрекать сотрудников в проверке „обычных невиновных людей“ и уверял, что женщина выпила всего несколько бокалов шампанского, но сама водитель призналась, что употребляла другой алкоголь. Поездка на дорогой машине для женщины закончится объяснениями в суде.
Пойман второй раз
Около полуночи полицейские проверяли водителей, которые ехали по улице Гяляжине Вилко. Здесь попались два водителя BMW, которым был аннулирован техосмотр из-за переделки глушителей. Недолго пробыв в этом месте, сотрудники полиции решили перенести рейд на улицу Лепкальнис, где снова встретили водителя внедорожника, которого проверяли на улице Друйос. Мужчина уже ехал один, поэтому не обрадовался, когда вновь привлек к себе внимание правоохранителей – всего за несколько часов он „заработал“ еще один штраф. Хотя алкотестер уже показал 0,00 промилле, право управления автомобилем после первой проверки утрачивает силу.
Неприятности вызвал и водитель Mercedes-Benz, который неожиданно повернул в другую сторону, увидев экипажи проверяющих. Сотрудники Департамента дорожной полиции догнали избегавшего их внимания водителя и выяснили, почему молодой человек не желает встречаться. И у него действительно была причина. После проверки документов выяснилось, что потерявший водительские права молодой человек еще не сдал экзамены, поэтому садиться за руль ему пока не следовало. После получения штрафа молодому человеку пришлось доверить управление автомобилем другому человеку.
Беглец на Spark — нетрезвая знаменитость
По окончании запланированного рейда сотрудникам полиции пришлось оперативно реагировать на инцидент. В Рудининкай около 2.30 часов ночи водитель автомобиля Spark, останавливаемый правоохранителями, увеличил скорость и поехал в сторону Старого города Вильнюса. Правоохранители, начали преследовать беглеца. Остановить его удалось только на полной людьми улице Этмону. Лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств ожидавшие у баров люди не пострадали - водителю автомобиля каким-то образом удалось маневрировать, ни на кого не наехав.
На этом путешествие беглеца закончилось. Власти проверили беглеца, алкотестер показал 1,96 промилле, а по документам пьяным водителем арендованного автомобиля был Довидас Виткаускас, известный в обществе - эксперт по вопросам юстиции и реформ общественного управления, руководитель проекта Евросоюза „Pravo-Justice“, реализуемого в Украине, директор „SOS Ukraine“.