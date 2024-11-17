Ночной рейд в Вильнюсе: беглец на Spark столкнулся с людьми, за рулем - эксперт по вопросам юстиции и реформ общественного управления

А вот около 23 часов водитель внедорожника, у которого после проверки установлено 0, 44 промилле, отказался брать на себя ответственность за вождение в нетрезвом виде, и заверил, что пойдет сдавать анализ крови и оспорит показания. Пока всё так или иначе не разрешится, мужчина лишился прав управления транспортным средством. После проверки трезвый пассажир сел на водительское место и продолжил путешествие. Водитель VW Passat, ехавший с другом, подъехав к месту рейда, также услышал, что не может сесть за руль. У мужчины обнаружили уровень алкоголя в крови 0,86 промилле.