Ночной рейд в Вильнюсе: 13 пьяных водителей, игрушечный пистолет и неоплаченные штрафы на 70 000 евро

Предложил сосиски
Полицейский рейд начался на улице Абейю Тауту Республикос. Остановившаяся на остановке общественного транспорта Volvo, вызвала подозрения у правоохранителей. В машине сидели трое пьяных строителей. У водителя 1975 г.р. установлен средний уровень опьянения, алкотестер показал почти 2 промилле. Кроме того, выяснилось, что у него нет водительских прав. За различные нарушения его уже оштрафовали на около 19 тыс. евро, но их мужчина не заплатил и не собирался платить. Он надеялся смягчить сердце чиновников, предложив привезти сосисок.
Международный нарушитель
В селе Валай Тракайского района автомобиль Audi развернулся, не доезжая до отделения полиции. Алкотестер у остановленного водителя показал 1.49 промилле. Установлено, что мужчина 1988 г.р. неоднократно наказывался и даже был осужден за вождение в нетрезвом виде не только в Литве, но и в Англии.
Сначала пиво, потом ребенок
В Григишкес, на улице Мокиклос, в 17.50 проверили водителя Audi. У женщины 1981 г.р. первое показание алкотестера было 1,26 промилле, второе - 1,00 промилле. Водитель объяснила, что она всего лишь выпила бутылку пива и пошла за ребенком.
У рома конфисковали Mercedes-Benz
В 21. 30 улица Гяляжине Вилко на так называемом Педагогическом кольце утонула в море маячков – здесь выстроились целых десять нарядов полиции, внедорожник и микроавтобус пограничников. Такого количества сотрудников во время рейда мы еще не видели.
У водителя Toyota, которого остановили первым алкотестер показал 0,77 промилле, он сказал, что выпил бокал вина. Ажиотаж возник после проверки автомобиля Mercedes-Benz, управляемого ромом. Благодаря полицейской собаке, обученной обнаруживать наркотики в машине нашли весы, банку и чашку кофе. Кроме того, в машине был найден пистолет, но полицейские сразу определили, что это игрушечный пистолет.
Водитель, перевозивший жену и двоих малолетних детей, не имеет и никогда не имел водительских прав. Хотя его кошелек был полон наличных, мужчина сказал, что у него 70 000 или 80 000 евро неоплаченных штрафов, из-за чего он не может получить водительские права. Его автомобиль был конфискован, поэтому мужчина умолял полицейских вызвать ему такси.
Надели наручники
Когда рейд перенесли на улицу Швитригайлос, у пограничников появилась работа. За рулем Toyota Prius был задержан узбек, который до 23 августа должен был покинуть Литву, но не выполнил это указание. Иностранца в наручниках доставили в Центр регистрации иностранцев в Пабраде и будут депортировать. Там же попался и азербайджанец, лишившийся водительских прав за проезд через сплошную линию. Полицейскому пришлось общаться с ним через переводчика по телефону. Еще двое водителей из Азербайджана находились в Литве нелегально, пограничники указали им покинуть страну в течение 14 дней.
Кроме того, был пойман болгарин с поддельными водительскими правами. Ему грозит уголовная ответственность.
Напился „экстрактом боярышника“
У водителя Lexus, остановленного на улице Укмяргес установлено 1.59 пром. алкоголя. Это средний уровень опьянения, мужчине 1986 г. р. грозит уголовная ответственность. Водитель утверждал, что выпил целую бутылочку экстракта боярышника.
Водитель Audi, которого остановили после полуночи, оказался слегка пьяным (0,44 процента), мужчина 1983 г.р. показал, что во время обеда пил пиво. После этого здесь попался еще один водитель на автомобиле Lexus, у которого было установлено 0,54 пром. алкоголя
В нетрезвом состоянии и без прав на рулем чужого автомобиля
В это время на улице Т. Нарбуто был остановлен автомобиль Audi. Уровень алкоголя составил 1,05 промилле, у него не было водительских прав. Автомобиль зарегистрирован на другого человека. Машину отвезли на стоянку, где находятся автомобили, конфискованные полицией.
Когда на той же улице проверили водителя автомобиля Nissan, алкотестер показал 0,43 промилле. Пьяные водители были задержаны также на улицах А. Гоштауто, В. Кудиркос и ул. Ясинске.
Всего арестовано 13 нетрезвых водителей и 7 без водительских прав, зафиксировано еще 17 нарушений. В то же время прошла полицейская операция Tranzitas — сотрудники проверили 17 транспортных средств с российскими номерами, нарушений не обнаружено.
Подобные рейды пройдут и в будущем.