Ночной рейд в Вильнюсе: 13 пьяных водителей, игрушечный пистолет и 70 тысяч неоплаченных штрафов

Водитель, перевозивший жену и двоих малолетних детей, не имеет и никогда не имел водительских прав. Хотя его кошелек был полон наличных, мужчина сказал, что у него 70 000 или 80 000 евро неоплаченных штрафов, из-за чего он не может получить водительские права. Его автомобиль был конфискован, поэтому мужчина умолял полицейских вызвать ему такси.

Когда рейд перенесли на улицу Швитригайлос, у пограничников появилась работа. За рулем Toyota Prius был задержан узбек, который до 23 августа должен был покинуть Литву, но не выполнил это указание. Иностранца в наручниках доставили в Центр регистрации иностранцев в Пабраде и будут депортировать. Там же попался и азербайджанец, лишившийся водительских прав за проезд через сплошную линию. Полицейскому пришлось общаться с ним через переводчика по телефону. Еще двое водителей из Азербайджана находились в Литве нелегально, пограничники указали им покинуть страну в течение 14 дней.