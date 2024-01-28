Ночной рейд полиции: на беглеца пришлось надеть наручники

Большая часть проверенных во время рейда водителей были трезвыми, их документы были в порядке. Однако после полуночи попались двое нетрезвых водителей.
Около полуночи на ул. Ажуолино был остановлен автомобиль Ford Focus, в организме водителя авто оказалось 1,27 промилле. Водитель признал свое безответственное поведение, тем более, что он в машине был не один, а его спутник был трезвым.
Пока полицейские оформляли документы, связанные с нарушением водителя Ford, мимо них промчался автомобиль Volvo, не подчинившись требованию остановиться.
Полицейские стали преследовать беглеца, преградили ему путь и остановили Volvo. Полицейские вытащили водителя из автомобиля, он сопротивлялся, требовал отпустить его. Полицейским пришлось положить его на снег и надеть на него наручники. Водитель успокоился, признал, что ничего запрещенного у него нет, просто он пьян. В машине стояла банка пива. В организме водителя Volvo было 1,19 промилле. Выяснилось также, что мужчина не первый раз попался нетрезвым за рулем, но уверял, что сожалеет о содеянном.
Полиция доставила водителя Volvo в КПЗ, ему грозит ответственность за пьяное вождение и за попытку бежать от стражей порядка.