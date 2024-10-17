Незаконная вырубка леса в Молетском районе: ущерб природе – почти 27 000 евро

Как сообщили в Департаменте охраны окружающей среды, информация о предположительно незаконной вырубке деревьев на землях сельскохозяйственного назначения поступила 21 августа.

Когда специалисты природоохраны прибыли в село Скроблинай Молетского района, человек, проводивший вырубку, рассказал, что вырубить деревья ему велел фермер, который арендует государственную землю для ведения сельского хозяйства и приводит в порядок заброшенный участок.

После проведения замеров земельного участка выяснилось, что охраняемые деревья, предположительно, вырубаются на землях сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения.