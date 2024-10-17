Незаконная вырубка леса в Молетском районе: ущерб природе – почти 27 000 евро

Как сообщили в Департаменте охраны окружающей среды, информация о предположительно незаконной вырубке деревьев на землях сельскохозяйственного назначения поступила 21 августа.
Когда специалисты природоохраны прибыли в село Скроблинай Молетского района, человек, проводивший вырубку, рассказал, что вырубить деревья ему велел фермер, который арендует государственную землю для ведения сельского хозяйства и приводит в порядок заброшенный участок.
После проведения замеров земельного участка выяснилось, что охраняемые деревья, предположительно, вырубаются на землях сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения.
Установлено, что вырубка на государственных землях сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения проводилась без соответствующих разрешений, с присвоением и вывозом древесины, всего – 81 дерево (27 берез, 26 ольх черных, 27 ольх белых и 1 осина). Нанесенный природе ущерб составляет 17 698 евро.
Некоторые из срубленных деревьев росли на государственных землях лесохозяйственного назначения.
После замеров пней этих деревьев было подсчитано, что ущерб природе составил 8858 евро.
Лицу, незаконно вырубившему деревья, придется возместить ущерб, нанесенный окружающей среде.