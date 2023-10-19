Нетрезвая водитель едва не съехала с Панемунского моста

Полиция сообщила порталу Kas vyksta Kaune, что в 22.40 ч. 18 октября было получено сообщение о том, что на мосту повис внедорожник. Автомобиль врезался в ограждения и повис.

По словам очевидцев, во время ДТП были сбиты четыре бетонных столба, поврежден столб троллейбусной контактной сети, столб опасно повис над проезжей частью.

По данным полиции, водитель была пьяна (с первого раза алкотестер показал 2.00, а со второго - 1.8 промилле).

Женщина (1987 г.р.) управляла автомобилем Range Rover. Пострадавшую увезли в Каунасскую клинику. Раскрывшиеся подушки безопасности нанесли ей травмы.