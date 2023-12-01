Нетрезвая украинка, едва не упавшая с Панемунского моста, лишилась роскошного внедорожника

Согласно материалам дела, 18 октября 2023 г. вечером, на проспекте А.Юозапавичаус в Каунасе гражданка Украины за рулем Range Rover Sport совершила ДТП. Автомобиль врезался в ограждения и столб. Внедорожник одним колесом повис над рекой.

Выяснилось, что женщина была пьяна - 1,85 промилле. Поскольку за год иностранка 19 раз была наказана за административные правонарушения - во всех случаях за нарушения ПДД - и не платила назначенные ей штрафы, суд пришел к выводу, что новый штраф ничего не даст.

Женщину приговорили к аресту на 30 суток с отсрочкой на 8 месяцев. Если в течение этого времени она снова нарушит закон, будет арестована.

Женщину обязали устроиться на работу, а с 22 ч. до 6 ч. утра находиться дома.

Ей также запретили употреблять влияющие на психику вещества.

Кроме того, ее лишили водительских прав на два года и конфисковали Range Rover Sport.



