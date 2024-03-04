Неспокойные сигналы фиксировались еще до исчезновения женщины с младенцем: видели на улице ночью

Delfi получил информацию о том, что эту женщину с младенцем, которая вела себя неадекватно, люди видели уже в ночь на воскресенье, задолго до того, как ее объявили в розыск.

И полиция, и прокуратура скрывала эту информацию: представители служб отказались подтверждать или опровергать эту информацию. Сообщалось, что ее тогда с улицы полиция отвезла домой.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что с этим вопросом надо обращаться в прокуратуру.

Представитель прокуратуры Гинтаре Шаткаускене-Виткаускайте сказала, что пока идет расследование подробную информацию не разглашают.

"Начато расследование по факту исчезновения человека, сейчас проводят процессуальные действия, выясняют все обстоятельства", – сказала она.

Служба по правам ребенка подтвердила, что женщина попадала в руки полиции до исчезновения в воскресенье утром.