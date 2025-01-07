Несовершеннолетний на квадроцикле пытался сбежать от полиции, несмотря на то, что тащил на веревке сверстника на шине

6 января, в 16.16 ч. в Вильнюсском районе, в Пагиряй, полиция заметила на ул. Терминало квадроцикл, к которому были привязаны санки и шина. На шине сидел человек в шлеме.

Полицейские включили мигалки и пытались остановить квадроцикл, но его водитель не остановился. Полицейские несколько раз через громкоговоритель обращались к водителю, требовали остановиться, но все было тщетно. Водитель петлял по дороге, а за ним человек на шине. Время от времени водитель гасил фары.

Полиция сообщает, что водитель квадроцикла не дал полиции обогнать себя – то и дело выезжал на встречную полосу, чтобы не пропустить полицейский автомобиль.