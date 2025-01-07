Несовершеннолетний на квадроцикле пытался сбежать от полиции, несмотря на то, что тащил на веревке сверстника на шине

6 января, в 16.16 ч. в Вильнюсском районе, в Пагиряй, полиция заметила на ул. Терминало квадроцикл, к которому были привязаны санки и шина. На шине сидел человек в шлеме.
Полицейские включили мигалки и пытались остановить квадроцикл, но его водитель не остановился. Полицейские несколько раз через громкоговоритель обращались к водителю, требовали остановиться, но все было тщетно. Водитель петлял по дороге, а за ним человек на шине. Время от времени водитель гасил фары.
Полиция сообщает, что водитель квадроцикла не дал полиции обогнать себя – то и дело выезжал на встречную полосу, чтобы не пропустить полицейский автомобиль.
На круговом перекрестке водитель квадроцикла снова выехал на встречную полосу и повернул на ул. Дурпю. В этот момент человек на шине столкнулся со знаком, веревка оборвалась.
Полицейский экипаж еще какое-то время преследовал квадроцикл, но водитель выключил свет и скрылся от полиции, свернув на улицу Палидово. Полицейский экипаж не мог ехать дальше, поскольку дорога была плохой.
Полиция на круговом перекрестке заметила шину и санки, а на обочине - человека в шлеме. Выяснилось, что это был подросток, ехавший на шине за квадроциклом. Подросток жаловался на боль в ноге, врачи скорой увезли его в больницу.
Полиция выявила владельца и водителя квадроцикла – сверстника пострадавшего. Он ничего о происшествии сказать не мог. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.