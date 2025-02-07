Несовершеннолетние у железной дороги в Лентварисе взорвали самодельную взрывчатку

Обстоятельства происшествия выясняла полиция. „В ходе расследования были выяснены все его обстоятельства и участники, которые своим вандализмом нарушили общественный порядок и покой и только благодаря счастливой случайности удалось избежать серьезных последствий“, – сказано в сообщении полиции.
Выяснилось, что преступление совершили несовершеннолетние жители Лентвариса. Нескольких из них привлекли к уголовной ответственности, лишь одного в силу юного возраста от этой ответственности освободили. Сообщается, что подростки сожалели о содеянном. Расследование показало, что подростки совершили преступление из любопытства и т.д.
Обвиняемым грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы или лишение свободы на два года.
Несовершеннолетним могут назначить лишь общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест, временное ограничение свободы. Несовершеннолетние не могут назначить больше 240 часов общественных работ. Штраф могут назначить только работающему несовершеннолетнему или тому, у кого есть собственное имущество. Если назначают лишение свободы, то несовершеннолетнему назначают взыскание в размере половины минимального.