Несовершеннолетние у железной дороги в Лентварисе взорвали самодельную взрывчатку

Несовершеннолетним могут назначить лишь общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест, временное ограничение свободы. Несовершеннолетние не могут назначить больше 240 часов общественных работ. Штраф могут назначить только работающему несовершеннолетнему или тому, у кого есть собственное имущество. Если назначают лишение свободы, то несовершеннолетнему назначают взыскание в размере половины минимального.