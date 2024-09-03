Несчастье в Вильнюсском районе – во время пожара погиб человек

3 сентября, в 00.11 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в Пагиряй, на ул. Пагирю горит двухэтажный кирпичный дом.

По данным дежурного Департамента пожарной безопасности и спасения, из горящего здания вышли пять человек. Еще одного искали пожарные. Его тело было обнаружено на втором этаже.