2024.09.03 07:49

Несчастье в Вильнюсском районе – во время пожара погиб человек

 
ru.DELFI.lt

В ночь на вторник во время пожара погиб человек.

3 сентября, в 00.11 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсском районе, в Пагиряй, на ул. Пагирю горит двухэтажный кирпичный дом.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

По данным дежурного Департамента пожарной безопасности и спасения, из горящего здания вышли пять человек. Еще одного искали пожарные. Его тело было обнаружено на втором этаже.

По данным полиции, погиб мужчина 1956 г.р. Эксперты выясняют причину смерти.

Пожарные эксперты выясняют причину пожара.

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