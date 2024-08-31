Несчастье в Вильнюсе – пострадала женщина, переходившая улицу в запрещенном месте

Как сообщили в полиции, около 22.30 дорожно-транспортное происшествие произошло в Вильнюсе, на проспекте Саванорю. По предварительным данным, от столкновения с автомобилем Citroen ранена женщина. Предполагается, что пешеход пересекала проезжую часть в запрещенном месте, из-за чего и произошло ДТП.