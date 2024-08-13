2024.08.13 07:20

Несчастье в Шяуляй: новорожденный скончался в карете скорой помощи, роженица находится в больнице

 
скорую вызывали два раза
ru.DELFI.lt
Šiaulių ligoninė
Šiaulių ligoninė
ФОТО: DELFI / Gintarė Urnikaitė

12 августа в Шяуляй скончался младенец, которого роженица родила дома.

По сведениям Delfi, у жнщины начились схватки в в 19.39 ч. и она позвонила по номеру 112. Через 20 минут, в 19.59 ч. по номеру 112 позвонил муж роженицы, потому что помощь еще не приехала. Схватки участились, поэтому диспетчер стала инструктировать мужчину, чтобы он был готов к приятию родов: подготовить теплую воду и полотенца. Инструктаж длился 15 минут, потом связь прервалась.

Департамент полиции сообщает, что несчастье произошло в 22.40 ч. 12 августа.

В Шяуляй, в карете скорой помощи скончался младенец мужского пола. Его в Шедбарай (Кельмеский район) в квартире родила женщина 1987 г.р.

Роженица находится в Шяуляйской больнице. Ведется расследование, выясняют причину смерти младенца.

Директор Шяуляйского филиала скорой помощи находится в отпуске, ее заместитель комментировать ситуацию отказался. Службе по правам детей о несчастье не сообщали.

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