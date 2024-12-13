Несчастье в Лентварисе – в автомобиле, который врезался в дом, обнаружено тело мужчины

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 13.04 ч. сообщили, что в Лентварисе, на ул. Вильняус ночью в угол дома врезался автомобиль, внутри зажат человек.

На месте происшествия пожарные-спасатели обнаружили лежавший в кювете автомобиль, внутри находилось тело водителя. По словам пожарных-спасателей, мужчина не был зажат, поэтому спасательные работы проводить не требовалось.

По данным полиции в ДТП попал автомобиль Chrysler, в нем было обнаружено тело мужчины лет 60.