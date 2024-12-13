2024.12.13 14:34

Несчастье в Лентварисе – в автомобиле, который врезался в дом, обнаружено тело мужчины

 
ru.DELFI.lt
Automobilyje rastas negyvas vairuotojas
Automobilyje rastas negyvas vairuotojas
ФОТО: Jaunius Matonis | Delfi

13 декабря в Лентварисе в машине обнаружили мертвого водителя. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в 13.04 ч. сообщили, что в Лентварисе, на ул. Вильняус ночью в угол дома врезался автомобиль, внутри зажат человек.

На месте происшествия пожарные-спасатели обнаружили лежавший в кювете автомобиль, внутри находилось тело водителя. По словам пожарных-спасателей, мужчина не был зажат, поэтому спасательные работы проводить не требовалось.

По данным полиции в ДТП попал автомобиль Chrysler, в нем было обнаружено тело мужчины лет 60.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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