Несчастье в Клайпедском районе – поезд столкнулся с автомобилем, погиб водитель

В 6.48 ч. о ДТП сообщили в группе Klaipėdos Reidai II на фейсбуке.
„На дороге Клайпеда-Шилуте закрыт переезд между Вилкичай и Прекуле, поезд столкнулся с автомобилем, поезжайте в объезд!“, – информировал очевидец.
Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сообщил Delfi, что информация о происшествии поступила в 6.22 ч.
„Поезд зацепил автомобиль Fiat, который ехал через переезд. Автомобиль поезд протащил около 300 м. Водитель погиб“, – сказано в информации.
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