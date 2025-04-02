2025.04.02 07:29

Несчастье в Клайпедском районе – поезд столкнулся с автомобилем, погиб водитель

 
Geležinkelio pervaža
Geležinkelio pervaža
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

2 апреля утром поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде поезд столкнулся с автомобилем.

В 6.48 ч. о ДТП сообщили в группе Klaipėdos Reidai II на фейсбуке.

„На дороге Клайпеда-Шилуте закрыт переезд между Вилкичай и Прекуле, поезд столкнулся с автомобилем, поезжайте в объезд!“, – информировал очевидец.

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сообщил Delfi, что информация о происшествии поступила в 6.22 ч.

„Поезд зацепил автомобиль Fiat, который ехал через переезд. Автомобиль поезд протащил около 300 м. Водитель погиб“, – сказано в информации.

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