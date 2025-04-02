Несчастье в Клайпедском районе – поезд столкнулся с автомобилем, погиб водитель

В 6.48 ч. о ДТП сообщили в группе Klaipėdos Reidai II на фейсбуке.

„На дороге Клайпеда-Шилуте закрыт переезд между Вилкичай и Прекуле, поезд столкнулся с автомобилем, поезжайте в объезд!“, – информировал очевидец.

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сообщил Delfi, что информация о происшествии поступила в 6.22 ч.