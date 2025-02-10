Несчастье в клайпедском бассейне – спасти жизнь мужчине не удалось

Работники бассейна сообщили, что произошло несчастье.

Инцидент случился 10 февраля утром, несмотря на мгновенную реакцию работников бассейна (была вызвана скорая и мужчине оказывали первую помощь до приезда врачей), спасти жизнь мужчины не удалось. В 8.41 ч. мужчина скончался.

Представитель Клайпедской полиции Аста Кажукаускене информировала, что скончался мужчина 1957 г.р. „По предварительным данным, явных следов насилия на теле нет, причины смерти выясняются“, – сказала представитель полиции.