2025.02.10 13:12

Несчастье в клайпедском бассейне – спасти жизнь мужчине не удалось

 
Klaipėdos baseinas
Klaipėdos baseinas
ФОТО: DELFI / Rita Gečiūnaitė

В понедельник в клайпедском бассейне в джакузи скончался человек.

Работники бассейна сообщили, что произошло несчастье.

Инцидент случился 10 февраля утром, несмотря на мгновенную реакцию работников бассейна (была вызвана скорая и мужчине оказывали первую помощь до приезда врачей), спасти жизнь мужчины не удалось. В 8.41 ч. мужчина скончался.

Представитель Клайпедской полиции Аста Кажукаускене информировала, что скончался мужчина 1957 г.р. „По предварительным данным, явных следов насилия на теле нет, причины смерти выясняются“, – сказала представитель полиции.

Представители Клайпедского бассейна указали, что безопасности посетителей уделяют особое внимание. Работники бассейна регулярно обновляют знания по оказанию первой помощи, чтобы в случае необходимости оказать быструю и квалифицированную помощь.

Представители бассейна выражают соболезнования близким покойного.

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