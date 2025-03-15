Несчастье в Клайпеде – из окна выпал малолетний ребенок

Департамент полиции сообщает, что несчастье произошло 14 марта, в 18.40 ч.
На ул. Варпу из окна выпал ребенок 2014 г.р. Он был доставлен в Каунасскую клинику.
Полиция проводит расследование.
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В больницу доставили пострадавшего ребенка. По данным полиции, ребенок выпал из окна многоквартирного дома.
Департамент полиции сообщает, что несчастье произошло 14 марта, в 18.40 ч.
На ул. Варпу из окна выпал ребенок 2014 г.р. Он был доставлен в Каунасскую клинику.
Полиция проводит расследование.