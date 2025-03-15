2025.03.15 12:11

Несчастье в Клайпеде – из окна выпал малолетний ребенок

 
Greitoji pagalba
Greitoji pagalba
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В больницу доставили пострадавшего ребенка. По данным полиции, ребенок выпал из окна многоквартирного дома.

Департамент полиции сообщает, что несчастье произошло 14 марта, в 18.40 ч.

На ул. Варпу из окна выпал ребенок 2014 г.р. Он был доставлен в Каунасскую клинику.

Полиция проводит расследование.

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