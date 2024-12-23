2024.12.23 11:55

Несчастье в Игналинском районе – в озере утонули два человека

 
Ugniagesių narai
Ugniagesių narai
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

В воскресенье утром пожарные-спасатели вытащили из озера тела двоих человек. Сообщается, что погиб мужчина и 10-летнй мальчик.

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что 22 декабря, в 7.30 ч. пожарных-спасателей вызвали в деревню Геджюнеляй (Игналинский район). Они должны были помочь полиции искать утопленников в озере Дисникщчай.

В 12.37 ч. в озере было обнаружено тело ребенка, а в 14.52 ч. на глубине 3 м обнаружено тело мужчины.

Тела были переданы полиции.

Представитель полиции Утенского района Виолета Гинайтене информировала, что погиб мужчина 1964 г.р. и мальчик 2014 г.р. По предварительным данным, они плавали на лодке, ловили рыбу. Местные жители говорят, что мужчина с мальчиком плавали на каноэ.

Говорили, что люди пропали еще в субботу, в последний раз жена говорила с погибшим мужем 11 часов в субботу.

Староста Казитишкиса Драсутис Елинскас сказал Delfi, что семья в усадьбе жила на другом берегу реки Дисна. Они купили ее год назад, ремонтировали дом.

По словам старосты Грибенай Дали Коршул, в этой усадьбе жили порядочные и верующие люди, мужчина принимал активное участие в деятельности общины. Он недавно украсил гирляндами храм в Геджюнеляй.

„Хотела поблагодарить его, и... не успела“ , – сказала староста.

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