Несчастье в Игналинском районе – в озере утонули два человека

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что 22 декабря, в 7.30 ч. пожарных-спасателей вызвали в деревню Геджюнеляй (Игналинский район). Они должны были помочь полиции искать утопленников в озере Дисникщчай.
В 12.37 ч. в озере было обнаружено тело ребенка, а в 14.52 ч. на глубине 3 м обнаружено тело мужчины.
Тела были переданы полиции.
Представитель полиции Утенского района Виолета Гинайтене информировала, что погиб мужчина 1964 г.р. и мальчик 2014 г.р. По предварительным данным, они плавали на лодке, ловили рыбу. Местные жители говорят, что мужчина с мальчиком плавали на каноэ.
Говорили, что люди пропали еще в субботу, в последний раз жена говорила с погибшим мужем 11 часов в субботу.
Староста Казитишкиса Драсутис Елинскас сказал Delfi, что семья в усадьбе жила на другом берегу реки Дисна. Они купили ее год назад, ремонтировали дом.
По словам старосты Грибенай Дали Коршул, в этой усадьбе жили порядочные и верующие люди, мужчина принимал активное участие в деятельности общины. Он недавно украсил гирляндами храм в Геджюнеляй.
„Хотела поблагодарить его, и... не успела“ , – сказала староста.