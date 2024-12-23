Несчастье в Игналинском районе – в озере утонули два человека

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил, что 22 декабря, в 7.30 ч. пожарных-спасателей вызвали в деревню Геджюнеляй (Игналинский район). Они должны были помочь полиции искать утопленников в озере Дисникщчай.

В 12.37 ч. в озере было обнаружено тело ребенка, а в 14.52 ч. на глубине 3 м обнаружено тело мужчины.

Тела были переданы полиции.

Представитель полиции Утенского района Виолета Гинайтене информировала, что погиб мужчина 1964 г.р. и мальчик 2014 г.р. По предварительным данным, они плавали на лодке, ловили рыбу. Местные жители говорят, что мужчина с мальчиком плавали на каноэ.