Несчастье на озере Платяляй – перевернулась яхта с людьми

В 13.57 ч. по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Плунгеском районе, в деревне Паяжерес Рудайчай, на озере Платяляй перевернулась яхта с людьми.

Звонивший сказал, что на борту яхты могли находиться три человека.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели и врачи скорой.