Несчастье на озере Платяляй – перевернулась яхта с людьми

В 13.57 ч. по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Плунгеском районе, в деревне Паяжерес Рудайчай, на озере Платяляй перевернулась яхта с людьми.
Звонивший сказал, что на борту яхты могли находиться три человека.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели и врачи скорой.
Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что проводилась спасательная операция. Яхта находилась в 400 м от берега. Спасены три человека. Двоих пострадавших на берег доставили рыбаки, а третьего - пожарные-спасатели.
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