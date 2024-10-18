2024.10.18 15:58

Несчастье на озере Платяляй – перевернулась яхта с людьми

 
ru.DELFI.lt
Platelių ežeras
Platelių ežeras
ФОТО: Roma Balsienė | Elta

18 октября в Плунгеском районе перевернулась яхта. На помощь людям выехали пожарные-спасатели.

В 13.57 ч. по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Плунгеском районе, в деревне Паяжерес Рудайчай, на озере Платяляй перевернулась яхта с людьми.

Звонивший сказал, что на борту яхты могли находиться три человека.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели и врачи скорой.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сказала, что проводилась спасательная операция. Яхта находилась в 400 м от берега. Спасены три человека. Двоих пострадавших на берег доставили рыбаки, а третьего - пожарные-спасатели.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии