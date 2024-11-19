2024.11.19 06:59

Непродолжительное преследование беглеца в Вильнюсе – нетрезвый водитель врезался в другие автомобили и перевернулся

 
ru.DELFI.lt

В ночь на вторник в Вильнюсе полицейские останавливали автомобиль, но его водитель не подчинился законным требованиям стражей порядка. Преследование нарушителя закончилось ДТП.

По данным полиции, 19 ноября, в 0.49 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, требованию полицейских остановиться не подчинился водитель автомобиля Ford. Преследование было непродолжительным.

Автомобиль, поворачивая на ул. Пакальнес, врезался в стоявшие у дороги автомобили и перевернулся.

Выяснилось, что за рулем Ford сидел молодой человек 2002 г.р. Он был пьян (0,74 промилле).

Молодой человек пострадал во время ДТП, поэтому его увезла скорая.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

На фото и видео автомобиль нарушителя не зафиксирован.

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