Неприятный инцидент в столичной гимназии: директора подозревают в избиении 12-летнего ученика

Об этом происшествии в службу сообщила полиция. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшествия и будем выяснять, какая помощь может потребоваться ребенку и его семье. Напомним, что если потребуется помощь, ее окажут социальные партнеры. Однако специалисты службы по-прежнему вовлечены в процесс, а в случае необходимости, будут инициированы дополнительные услуги.