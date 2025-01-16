Неприятный инцидент в столичной гимназии: директора подозревают в избиении 12-летнего ученика

Полиция сообщает, что 15 января поступило сообщение о том, что 14 января в период с 12.10 до 12.55 ч. в Вильнюсе мужчина причинил физическую боль 12-летнему школьнику (2012 г.р.).
Начато расследование по 3 ч. 140 ст. УК ЛР (причинение физической боли).
Сообщается, что за насилие в отношении малолетнего ребенка полагается наказание в виде штрафа, ареста или лишения свободы на срок до двух лет.
Delfi выяснил, что инцидент произошел в столичной школе. По предварительным данным, подозреваемый - директор.
Помощь врачей скорой помощи пострадавшему не потребовалась.
Заведующий отделением Вильнюсского отделения службы защиты прав ребенка Гядас Батулявичюс прокомментировал происшествие журналисту Delfi.
„В данной ситуации особенно беспокоит, что в недолжном поведении подозревают представителя школы. Такое поведение может стать причиной серьезной эмоциональной травмы и подорвать его доверие к человеку, который должен быть примером высокой морали.
Об этом происшествии в службу сообщила полиция. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшествия и будем выяснять, какая помощь может потребоваться ребенку и его семье. Напомним, что если потребуется помощь, ее окажут социальные партнеры. Однако специалисты службы по-прежнему вовлечены в процесс, а в случае необходимости, будут инициированы дополнительные услуги.
Что касается безопасности ребенка в школе, важно сказать, что безопасное окружение создает вся школьная община. Задача каждого учреждения – защита ребенка от насилия, прекращение недолжного поведения в адрес ребенка“, – сказал Батулявичюс.
|Sužinojus apie smurtą prieš vaiką, reikia pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba teritoriniams vaiko teisių apsaugos skyriams, kurių kontaktus rasite www.vaikoteises.lt.