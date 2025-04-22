Неожиданный гость в Каунасе: выбежавший на дорогу лось стал причиной аварии

„Делюсь видео с аварии на улице Р. Каланты. Это произошло пару часов назад“, — в понедельник рассказал житель Каунаса, поделившийся видео.

Когда „Что происходит в Каунасе“ связались с дежурным сотрудником Главного комиссариата полиции Каунасского уезда, выяснилось, что дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано вчера в 15.50.

„Мы получили сообщение о том, что в Каунасе на дорогу выбежал лось и столкнулся с автомобилем“, — подтвердил представитель полиции.