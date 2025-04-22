2025.04.22 09:41

Неожиданный гость в Каунасе: выбежавший на дорогу лось стал причиной аварии

 
ru.DELFI.lt
Briedis Kaune sukėlė avariją
Briedis Kaune sukėlė avariją
ФОТО: Kas vyksta Kaune | Kas Vyksta Kaune montažas

В понедельник дикое животное, выбежав на дорогу, нарушило движение транспорта в районе Петрашюнай. Об этом новостному порталу „Что происходит в Каунасе“ сообщил читатель, который утверждал, что вчера на улице Р. Каланты был сбит лось.

„Делюсь видео с аварии на улице Р. Каланты. Это произошло пару часов назад“, — в понедельник рассказал житель Каунаса, поделившийся видео.

Когда „Что происходит в Каунасе“ связались с дежурным сотрудником Главного комиссариата полиции Каунасского уезда, выяснилось, что дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано вчера в 15.50.

„Мы получили сообщение о том, что в Каунасе на дорогу выбежал лось и столкнулся с автомобилем“, — подтвердил представитель полиции.

По словам дежурного сотрудника, дикое животное, неожиданно появившееся на дороге, было сбито красным автомобилем Skoda. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. По данным полицейского комиссариата Каунасского уезда, очевидцы инцидента видели, куда убежал сбитый лось.

Представитель полиции подтвердил, что ответственные сотрудники, занимающиеся дикими животными, проинформированы о данной ситуации.

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