Авария в центре Вильнюса — столкнулись два троллейбуса, водители поспорили, кто виноват

 
ru.DELFI.lt

На перекрестке проспекта Гедимино и улицы Йогайлос в Вильнюсе столкнулись два троллейбуса. Движение на перекрестке было перекрыто.

Троллейбусы столкнулись в самом центре столицы, недалеко от здания правительства. Троллейбусы маршрутов 2 и 6 не пропустили друг друга на перекрестке.

Водитель одного из троллейбусов обратился к сотрудникам полиции, так как сами водители не сошлись во мнениях относительно того, кто из них виноват.

В результате аварии перекресток оказался заблокирован: ни один автомобиль не мог его проехать.

Однако вскоре водителям удалось договориться и просьба прислать на место происшествия полицию была отозвана. Водители заполнили протокол о ДТП, пострадавших нет.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии