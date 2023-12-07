Авария в центре Вильнюса — столкнулись два троллейбуса, водители поспорили, кто виноват

Троллейбусы столкнулись в самом центре столицы, недалеко от здания правительства. Троллейбусы маршрутов 2 и 6 не пропустили друг друга на перекрестке.

Водитель одного из троллейбусов обратился к сотрудникам полиции, так как сами водители не сошлись во мнениях относительно того, кто из них виноват.

В результате аварии перекресток оказался заблокирован: ни один автомобиль не мог его проехать.