Необычный рейд в Вильнюсе: найдены наркотики, задержан нетрезвый футболист

В 21 ч. многочисленные наряды полиции выстроились на ул. Жирмуну, там попались двое нетрезвых водителей: в организме водителя BMW было 0,46, а Mecedes Benz - 0,66 промилле.

Во время рейда машины проверяли и с помощью служебной собаки, которая обнаружила наркотики у членов экипажа автомобиля VW Golf. В автомобиле VW Golf были обнаружены наркотики нескольких видом (предполагают, что обнаружен кокаин, кристаллы и Smile). У молодых людей нашли большие суммы наличных и пустые полиэтиленовые пакеты. Начато расследование.

С 24 ч. полиция переместилась на перекресток ул. Йогайлос, Исландиёс, Пилимо и Памянкальнё. Там попался иностранец за рулем Audi (машина компании Bolt). Иностранец был пьян - 0,81 промилле. С ним ехал трезвый друг, у которого было водительское удостоверение. Молодые люди сказали, что они спортсмены, ехали к девушкам.